ВСУ на юге уничтожили почти 80 оккупантов и 40 единиц техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ на юге уничтожили почти 80 оккупантов и 40 единиц техники. Об этом информирует УНН.
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«Подтверждены потери врага – 79 рашистов, 4 танка Т-72, 2 самоходные гаубицы «Мста-С» и артустановка, радиолокационная станция и командно-штабная машина, 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, об уничтожении 6 складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.
Напомним
Оккупанты нанесли авиационный удар паром вертолетов Ка-52 по южным позициям ВСУ.