Пока нет возможности установить жесткий контроль над Кинбурнской косой - Гуменюк

Цитата

"Существует информационное затишье во время ведения военной операции. В настоящее время она (операция – ред.) продолжается. Враг не чувствует стабильности. Если хорошо знать географию Кинбурнской косы, то песчаный налив не дает ощущения стабильности под ногами, поскольку это постоянно подвижная земля, и, в частности, с помощью нашей контрбатарейной борьбы, с присутствием врага на этом участке суши, такой эффект им создается", – сообщила она.

Детали

По словам Гуменюк, российские оккупанты не могут находиться постоянно на территории Кинбурнской косы. Вместо этого, используя свое сообщение по суше с левобережьем, они прибывают туда и наносят огневое поражение по противоположному берегу. Оккупанты пытаются установить контроль, в частности над морскими транспортными путями, чтобы не дать Николаевской области развиваться экономически, добавила пресс-секретарь.

"Потом они снова отступают, потому что наша работа по ним достаточно результативна. Пока нет абсолютной возможности установить жесткий контроль и не допускать врага туда, но мы продолжаем работать", - подытожила она.

Напомним

8 января в ОК "Юг" сообщили, что Кинбурнская коса в Николаевской области на данный момент не контролируется ни Силами обороны Украины, ни российскими оккупантами.