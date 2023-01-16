Поки немає можливості встановити жорсткий контроль над Кінбурнською косою - Гуменюк

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"Існує інформаційне затишшя під час ведення військової операції. На цей час вона (операція – ред.) триває. Ворог не відчуває стабільності. Якщо добре знати географію Кінбурнської коси, то піщаний намив не дає відчуття стабільності під ногами, оскільки це постійно рухома земля, і, зокрема, за допомогою нашої контрбатарейної боротьби, з присутністю ворога на цій ділянці суші, такий ефект їм створюється", – повідомила вона.

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За словами Гуменюк, російські окупанти не можуть перебувати постійно на території Кінбурнської коси. Натомість, використовуючи своє сполучення по суходолу з лівобережжям, вони прибувають туди та завдають вогневе ураження по протилежному берегу. Окупанти намагаються встановити контроль, зокрема над морськими транспортними шляхами, щоб не дати Миколаївській області розвиватися економічно, додала речниця.

"Потім вони знову відступають, бо наша робота по них досить результативна. Поки що немає абсолютної можливості встановити жорсткий контроль і не допускати ворога туди, але ми продовжуємо працювати", - підсумувала вона.

Нагадаємо

8 січня в ОК "Південь" повідомили, що Кінбурнська коса у Миколаївській області наразі не контролюється ні Силами оборони України, ні російськими окупантами.