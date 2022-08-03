ВСУ получат 20 дронов-разведчиков Fly Eye от "Армии дронов"

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«В Украину доставили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye. Уже сегодня они отправятся на передовую для усиления ВСУ», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что всего на «Армию дронов» собрали более 751 млн гривен через платформу UNITED24.

«На первые 260 млн из этой суммы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников Fly Eye, 78 мультикоптеров Matrice, а также двух наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate», - говорится в сообщении.

В Минцифре отмечают, что до конца августа планируют закрыть первую задачу – закупить 200 дронов-разведчиков.

«Сейчас ведем переговоры с украинскими производителями беспилотников, такими как «Скиф», «Скайтон» и «Укрджет», которые потенциально тоже смогут закупать для Армии дронов», - говорится в сообщении.

Дополнение

30 июля сообщалось, что с начала действия проекта «Армия дронов» было подготовлено около 400 военных операторов.

Также в Минцифре 30 июля сообщили, что на беспилотники для украинских защитников люди со всего мира задонатили более 630 млн гривен. Так, уже заключили контракты на сумму 260,5 млн гривен на закупку мощных дронов.

1 июля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Министерство цифровой трансформации и платформа UNITED24 объявили о начале проекта «Армия дронов».