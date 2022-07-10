За тиждень українці назбирали на "Армію дронів" 400 мільйонів гривень

Цитата

"400 млн грн за тиждень ви зібрали для Армії дронів проекту UNITED24. І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям зі ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінність свого внеску в перемогу. Дякуємо від всієї команди", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

1 липня Генеральний штаб Збройних Сил України, Міністерство цифрової трансформації та платформа UNITED24 оголосили про початок проекту "Армія дронів".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно ініціативи заснування національного бренду "United 24" для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці української держави.