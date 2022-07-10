За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" 400 миллионов гривен

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"400 млн грн за неделю вы собрали для Армии дронов проекта UNITED24. И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценность своего вклада в победу. Спасибо от всей команды", – говорится в сообщении.

Дополнение

1 июля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Министерство цифровой трансформации и платформа UNITED24 объявили о начале проекта "Армия дронов".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по инициативе основания национального бренда "United 24" для объединения усилий международных партнеров в поддержке украинского государства.