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ЗСУ отримають 20 дронів-розвідників Fly Eye від "Армії дронів"

ЗСУ отримають 20 дронів-розвідників Fly Eye від "Армії дронів"

Київ • УНН

 • 124128 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Українські захисники отримають 20 дронів-розвідників Fly Eye від «Армії дронів». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

Цитата

«В Україну доставили перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye. Вже сьогодні вони вирушать на передову для підсилення ЗСУ», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що усього на «Армію дронів» зібрали більше ніж 751 млн гривень через платформу UNITED24.

«На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate», - зазначається в повідомленні.

У Мінцифрі зазначають, що до кінця серпня планують закрити першу задачу – закупити 200 дронів-розвідників.

«Зараз ведемо перемовини з українськими виробниками безпілотників, такими як «Скіф», «Скайтон» та «Укрджет», які потенційно теж зможуть закуповувати для Армії дронів», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

30 липня повідомлялося, що з початку дії проєкту «Армія дронів» було підготовлено близько 400 військових операторів.

Також у Мінцифрі 30 липня повідомили, що на безпілотники для українських захисників люди зі всього світу задонатили понад 630 млн гривень. Ми вже уклали контракти на суму 260,5 млн гривень на закупівлю потужних дронів, які вже з наступного тижня почнуть отримувати наші військові.

1 липня Генеральний штаб Збройних Сил України, Міністерство цифрової трансформації та платформа UNITED24 оголосили про початок проекту «Армія дронів».

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