"Армія дронів": уже підготовлено близько 400 військових операторів

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"Військовослужбовці опановують навички керування дронами та маскування, відпрацьовують польотні завдання, розробку тактики керування дронами. За весь час школи Армії дронів випустили 400 операторів", - йдеться у повідомленні відомства.

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У Мінцифрі нагадали, що проєкту «Армія дронів» майже місяць. За цей час на безпілотники для українських захисників люди зі всього світу задонатили понад 630 млн гривень. Ми вже уклали контракти на суму 260,5 млн гривень на закупівлю потужних дронів, які вже з наступного тижня почнуть отримувати наші військові.

Також в рамках проєкту ми ремонтуємо дрони та проводимо навчання операторів. Зараз військові вчаться пілотувати дронами в двох школах – «Дронаріум» та «Боривітер». Незабаром до них долучаться ще 10 шкіл для операторів.