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"Армия дронов": уже подготовлено около 400 военных операторов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала действия проекта «Армия дронов» было подготовлено около 400 военных операторов. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины, передает УНН.

Цитата

"Военнослужащие овладевают навыками управления дронами и маскировкой, отрабатывают полетные задачи, разработку тактики управления дронами. За все время школы Армии дронов выпустили 400 операторов", - говорится в сообщении ведомства.

Детали

В Минцифре напомнили, что проекту «Армия дронов» почти месяц. За это время на беспилотники для украинских защитников люди со всего мира задонатили более 630 млн гривен. Уже заключили контракты на сумму 260,5 млн гривен на закупку мощных дронов, которые уже на следующей неделе начнут получать наши военные.

Также в рамках проекта ремонтируют дроны и проводят обучение операторов. Сейчас военные учатся пилотировать дронами в двух школах – «Дронариум» и «Боривитер». В скором времени к ним присоединятся еще 10 школ для операторов.

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