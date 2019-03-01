ВСУ получит новые украинские бронеавтомобили "БАРС-8"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Бронеавтомобиль "БАРС-8", разработанный украинским автостроительной компанией "Богдан Моторс" успешно завершил программу государственных испытаний, которая продолжалась более двух лет. По итогам испытаний компания будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Богдан", передает УНН.
"В течение испытаний ББМ "БАРС-8" успешно прошла все этапы - ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "БАРС-8" стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2" (НПО "Практика"), которая прошел государственные испытания.
В пресс-службе проинформировали, что в своем составе "БАРС-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколкового подбоя корпуса, автономной климатической системы.
Ранее УНН сообщал, что украинское госпредприятие "Завод им. Малышева", в рамках программы импортозамещения освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства.