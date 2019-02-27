Імпортозаміщення в оборонному комплексі: український завод випускатиме гусениці для БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українське держпідприємство "Завод ім. Малишева", у рамках програми імпортозаміщення освоїв та розпочав серійне виробництво нових гусениць для БМП зі спеціальних сталей українського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укроборонпром".
Для пуску виробництва, "Завод ім. Малишева" освоїв спеціальні технологічні процеси у замкнутому циклі та створив нову виробничу лінію. Роботи зайняли менше шести місяців, наразі українські БМП вже отримали нові гусениці.
Перші комплекти вже успішно пройшли випробування у військових частинах Міноборони, у ході яких БМП на нових гусеницях здолала понад 1000 км бездоріжжям та дорогами з твердим покриттям без поломок чи відмов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Польща спільно розроблятимуть систему ППО
В "Укроборонпромі" зазначили, що "Завод ім. Малишева", також освоює зварювання корпусів бронетранспортерів БТР-4 та БТР-3 з метою розширення їх виробництва. Ці та інші роботи, проведені у 2018 році, дозволили розширити номенклатуру продукції заводу для потреб українського війська, збільшити фінансові показники підприємства та підвищити заробітну плату для всіх працівників харківського підприємства на 20%, а також проводити планову модернізацію виробництва з метою збільшення випуску продукції.
Нагадаємо, ДП "Укроборонпром" домовився з чеською компанією "EXCALIBUR" про спільне постачання високотехнологічної продукції у галузі бронетехніки.