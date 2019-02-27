Импортозамещение в оборонном комплексе: украинский завод будет выпускать гусеницы для БМП

Для пуска производства, "Завод им. Малышева" освоил специальные технологические процессы в замкнутом цикле и создал новую производственную линию. Работы заняли менее шести месяцев, сейчас украинские БМП уже получили новые гусеницы.

Первые комплекты уже успешно прошли испытания в воинских частях Минобороны, в ходе которых БМП на новых гусеницах одолела более 1000 км по бездорожью и дорогам с твердым покрытием без поломок или отказов.

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В "Укроборонпроме" отметили, что "Завод им. Малышева", также осваивает сварки корпусов бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3 с целью расширения их производства. Эти и другие работы, проведенные в 2018 году, позволили расширить номенклатуру продукции завода для нужд украинской армии, увеличить финансовые показатели предприятия и повысить заработную плату для всех работников харьковского предприятия на 20%, а также проводить плановую модернизацию производства с целью увеличения выпуска продукции.

Напомним, ГП "Укроборонпром" договорился с чешской компанией "EXCALIBUR" о совместнй поставке высокотехнологичной продукции в области бронетехники.