“Укроборонпром” і чеська компанія спільно розроблятимуть вироби для бронетехніки

“9 жовтня 2018 року підписано Меморандум між ДК „Укроборонпром“ та компанією „EXCALIBUR“ (Чехія). Його мета — об’єднати зусилля української і чеської сторін з метою розробки, виготовлення та маркетингового просування інноваційної продукції у галузі бронетехніки”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, документ передбачає готовність обох сторін спільно здійснювати науково-технічну та дослідно-конструкторську діяльність, спрямовану на створення нових зразків військової техніки та озброєнь.

Зокрема, співпраця ДК “Укроборонпром” та “EXCALIBUR” передбачає можливість спільного постачання високотехнологічної продукції на ринки третіх країн.

На думку Генерального директора Укроборонпрому Павла Букіна, підписання Меморандуму із чеської компанією для Концерну є нагодою отримати стратегічного партнера на території країни-члена Альянсу.

“Це — можливість залучити фінансування та інвестиції у дослідно-конструкторські роботи, профінансувати перспективні зразки, довести їх до серійного виробництва. Це також — нагода сформувати інноваційні технологічні ланцюги з модернізації нашої бронетехніки і розробки перспективних зразків”, — сказав Букін.

Нагадаємо, з початку року українськими підприємствами відповідно до державного оборонного замовлення було вироблено та модернізовано понад 2000 одиниць озброєння та військової техніки.