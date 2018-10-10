"Укроборонпром" и чешская компания совместно разрабатывать изделия для бронетехники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. ГП “Укроборонпром” договорился с чешской компанией “EXCALIBUR” о совместных поставках высокотехнологичной продукции в области бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”, передает УНН.
“9 октября 2018 подписан Меморандум между ГК „Укроборонпром“ и компанией „EXCALIBUR“ (Чехия). Его цель — объединить усилия украинской и чешской сторон с целью разработки, изготовления и маркетингового продвижения инновационной продукции в области бронетехники”, — говорится в сообщении.
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Как отмечается, документ предусматривает готовность обеих сторон совместно осуществлять научно-техническую и опытно-конструкторскую деятельность, направленную на создание новых образцов военной техники и вооружений.
В частности, сотрудничество ГК “Укроборонпром” и “EXCALIBUR” предусматривает возможность совместных поставок высокотехнологичной продукции на рынки третьих стран.
По мнению Генерального директора Укроборонпрома Павла Букина, подписание Меморандума с чешской компанией для Концерна является возможностью получить стратегического партнера на территории страны-члена Альянса.
“Это — возможность привлечь финансирование и инвестиции в опытно-конструкторские работы, профинансировать перспективные образцы, довести их до серийного производства. Это также возможность сформировать инновационные технологические цепи по модернизации нашей бронетехники и разработки перспективных образцов”, — сказал Букин.
Напомним, с начала года украинскими предприятиями в соответствии с государственного оборонного заказа было произведено и модернизировано более 2000 единиц вооружения и военной техники.