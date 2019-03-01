ЗСУ отримає нові українські бронеавтомобілі "БАРС-8"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Бронеавтомобіль "БАРС-8", розроблений українською автобудівною компанією "Богдан Моторс" успішно завершив програму державних випробувань, яка тривала понад два роки. За підсумками випробувань компанія постачатиме броньовики Збройним силам України. Про це повідомляє прес-служба корпорації "Богдан", передає УНН.
"Протягом випробувань ББМ "БАРС-8" успішно пройшла усі етапи – ходові випробування, проходження бродів, подолання бездоріжжя, підйомів та спусків, зручність десантування, ведення вогню, випробування підривом, балістичну стійкість та ряд інших важливих тестів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "БАРС-8" став другою ББМ в Україні після бронеавтомобіля "Козак-2" (НВО "Практика"), яка пройшла державні випробування.
У прес-службі проінформували, що у своєму складі "БАРС-8" має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 з 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньований протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 та системи забезпечення життєдіяльності екіпажу.
Конструкцією бронеавтомобіля передбачено встановлення систем пуску димових гранат, засобів зв’язку та навігації, приладів нічного та денного спостереження, системи регулювання тиску в шинах, системи пожежогасіння моторного відділення, засобів маскування, протиосколкового підбою корпусу, автономної кліматичної системи.
Раніше УНН повідомляв, що українське держпідприємство "Завод ім. Малишева", у рамках програми імпортозаміщення освоїв та розпочав серійне виробництво нових гусениць для БМП зі спеціальних сталей українського виробництва.