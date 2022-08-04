ВСУ в Херсонской области держат огневой контроль над основными транспортными артериями

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«Этой ночью нами снова было проведено обследование обстановки, скажем так, которая есть на оккупированной территории. Я напомню, что мы держим огневой контроль над основными транспортными артериями и если воспринимать оккупанта как поразивший нашу страну вирус, то нами проведены такие точечные артиллерийские инъекции по нанесенным местам для того, чтобы распространение этого вируса немного прекратилось», - рассказала Гуменюк.

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1 августа сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов 46 населенных пунктов Херсонской области.