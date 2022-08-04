ВСУ в Херсонской области держат огневой контроль над основными транспортными артериями
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинские военные этой ночью провели обследование обстановки той ситуации, которая находится на оккупированной территории Херсонской области. ВСУ держат огневой контроль над основными транспортными артериями. Об этом сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Этой ночью нами снова было проведено обследование обстановки, скажем так, которая есть на оккупированной территории. Я напомню, что мы держим огневой контроль над основными транспортными артериями и если воспринимать оккупанта как поразивший нашу страну вирус, то нами проведены такие точечные артиллерийские инъекции по нанесенным местам для того, чтобы распространение этого вируса немного прекратилось», - рассказала Гуменюк.
Дополнение
1 августа сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов 46 населенных пунктов Херсонской области.