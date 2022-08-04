ЗСУ на Херсонщині тримають вогневий контроль над основними транспортними артеріями

Цитата

«Цієї ночі нами знову було проведено обстеження обстановки, скажемо так, яка є на окупованій території. Я нагадаю, що ми тримаємо вогневий контроль над основними транспортними артеріями і якщо сприймати окупанта як вірус, який уразив нашу країну, то нами проведено такі точкові артилерійські ін'єкції по завданим місцям для того, щоб розповсюдження цього вірусу трошки припинилося», - розповіла Гуменюк.

Доповнення

1 серпня повідомлялося, що ЗСУ звільнили від російських окупантів 46 населених пунктів Херсонської області.