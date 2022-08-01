На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. ЗСУ звільнили від російських окупантів 46 населених пунктів Херсонської області. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов'язків начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає УНН.
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"На Херсонщині на сьогодні деокуповано вже 46 населених пунктів, більша частина – це на півночі, яка межує з Дніпропетровською областю, і небагато на півдні, яка межує з Миколаївською областю", – розповів Бутрій.
За його словами, на деокупованій території є села, які зруйновано на 90%.
"Вони й сьогодні перебувають під постійним обстрілом, левова частка населення виїхала, але там ще залишаються люди", – сказав Бутрій.
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28 липня у Генштабі назвали звільнені за останній час населені пункти на Херсонщині.