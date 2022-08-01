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На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів – ОВА

На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів – ОВА

Київ • УНН

 • 80746 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. ЗСУ звільнили від російських окупантів 46 населених пунктів Херсонської області. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов'язків начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає УНН.

Деталі

"На Херсонщині на сьогодні деокуповано вже 46 населених пунктів, більша частина – це на півночі, яка межує з Дніпропетровською областю, і небагато на півдні, яка межує з Миколаївською областю", – розповів Бутрій.

За його словами, на деокупованій території є села, які зруйновано на 90%.

"Вони й сьогодні перебувають під постійним обстрілом, левова частка населення виїхала, але там ще залишаються люди", – сказав Бутрій.

Доповнення

28 липня у Генштабі назвали звільнені за останній час населені пункти на Херсонщині.

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