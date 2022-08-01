В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. ВСУ освободили от российских оккупантов 46 населенных пунктов Херсонской области. Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий, передает УНН.
Детали
"В Херсонской области сегодня деоккупировано уже 46 населенных пунктов, большая часть – это на севере, которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, которая граничит с Николаевской областью", – рассказал Бутрий.
По его словам, на деоккупированной территории есть села, которые разрушены на 90%.
"Они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, львиная доля населения уехала, но там еще остаются люди", – сказал Бутрий.
Дополнение
28 июля в Генштабе назвали освобожденные за последнее время населенные пункты Херсонской области.