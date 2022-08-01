В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов – ОВА

Детали

"В Херсонской области сегодня деоккупировано уже 46 населенных пунктов, большая часть – это на севере, которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, которая граничит с Николаевской областью", – рассказал Бутрий.

По его словам, на деоккупированной территории есть села, которые разрушены на 90%.

"Они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, львиная доля населения уехала, но там еще остаются люди", – сказал Бутрий.

Дополнение

28 июля в Генштабе назвали освобожденные за последнее время населенные пункты Херсонской области.