ВСУ готовы к возможному вступлению беларуси в войну против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Вооруженные силы Украины готовы к возможному вступлению беларуси в войну против Украины. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга в Медиа Центре Украины, передает УНН.
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"Есть сейчас небольшая угроза, вы все знаете. Может быть, Беларусь вступит в эту войну. Мы рассматриваем самый плохой вариант, даже если это и произойдет – мы к этому готовы. Соответствующие группировки уже определены, и мы готовы к худшему варианту развития событий", - сказал Грузевич.
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По его словам, противник из беларуси в последнее время запускает тактические ракеты.
"Перекрыть нам логистический путь с запада у врага нет сил. Он только может нанести ракетные удары. Приняты соответствующие меры для недопущения этого", - рассказал Грузевич.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег белорусских солдат и заявил, что украинские защитники уничтожат тех, кто пересечет границу с Украиной.
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Как писал УНН, по данным украинского Генштаба, продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений Вооруженных сил беларуси в российской агрессии против Украины. Вблизи украинской границы находится до четырех батальонных тактических групп из состава ВС беларуси.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Беларусь была соучастником вторжения России в Украину с самого начала войны.