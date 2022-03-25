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ВСУ готовы к возможному вступлению беларуси в войну против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Вооруженные силы Украины готовы к возможному вступлению беларуси в войну против Украины. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга в Медиа Центре Украины, передает УНН.

ВСУ готовы к возможному вступлению беларуси в войну против Украины

Цитата

"Есть сейчас небольшая угроза, вы все знаете. Может быть, Беларусь вступит в эту войну. Мы рассматриваем самый плохой вариант, даже если это и произойдет – мы к этому готовы. Соответствующие группировки уже определены, и мы готовы к худшему варианту развития событий", - сказал Грузевич.

Детали

По его словам, противник из беларуси в последнее время запускает тактические ракеты.

"Перекрыть нам логистический путь с запада у врага нет сил. Он только может нанести ракетные удары. Приняты соответствующие меры для недопущения этого", - рассказал Грузевич.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег белорусских солдат и заявил, что украинские защитники уничтожат тех, кто пересечет границу с Украиной.

Добавим

Как писал УНН, по данным украинского Генштаба, продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений Вооруженных сил беларуси в российской агрессии против Украины. Вблизи украинской границы находится до четырех батальонных тактических групп из состава ВС беларуси.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Беларусь была соучастником вторжения России в Украину с самого начала войны.

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