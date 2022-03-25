ЗСУ готові до можливого вступу білорусі у війну проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Збройні сили Україні готові до можливого вступу білорусі у війну проти України. Про це повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа Центрі Україна, передає УНН.
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"Є зараз невеличка загроза, ви всі її знаєте. Можливо, білорусь вступить у цю війну. Ми розглядаємо найгірший варіант, навіть якщо це і станеться – ми до цього готові. Відповідні угруповання вже визначені, і ми готові до найгіршого варіанту розвитку подій", - сказав Грузевич.
Деталі
За його словами, противник з білорусі останнім часом запускає тактичні ракети.
"Перекрити нам логістичний шлях із заходу у ворога немає сил. Він тільки може нанести ракетних ударів. Вжиті відповідні заходи щодо недопущення цього", — розповів Грузевич.
Доповнення
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов застеріг білоруських солдатів та заявив, що українські захисники знищать тих, хто перетне кордон з Україною.
Додамо
Як писав УНН, за даними українського Генштабу, продовжує зберігатися ймовірність участі окремих підрозділів Збройних сил білорусі в російській агресії проти України. Поблизу українського кордону знаходяться до чотирьох батальйонних тактичних груп зі складу ЗС білорусі.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Білорусь була співучасником вторгнення Росії в Україну з самого початку війни.