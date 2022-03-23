Білорусь була співучасником вторгнення росії в Україну з самого початку - Генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Білорусь була співучасником вторгнення Росії в Україну з самого початку війни. Про це заявив на сьогоднішньому брифінгу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у контексті російського вторгнення в Україну, передає кореспондент УНН.
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"Білорусь була співучасником цього вторгнення з самого початку, фактично, до початку, тому що білорусь дозволила використовувати свою територію в якості полігону для мобілізації, зосередження військ, що вторглися в Україну. Білорусь продовжує сприяти вторгненню, надаючи територію, аеродроми, військову інфраструктуру, бази, а також дозволяючи росії використовувати білоруський повітряний простір для нанесення ударів щоночі, кожен день по українських містах, по українському цивільному населенню, по українському народу", - сказав Генсек.
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За його словами, НАТО закликає білорусь припинити робити саме це і не бути використовуваною росією для ведення жорстокої війни проти сусіда - України.
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За даними Генштабу ЗСУ, територією білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.