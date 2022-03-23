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Беларусь была соучастником вторжения россии в Украину с самого начала - Генсек НАТО

Киев • УНН

 • 155024 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Беларусь была соучастником вторжения россии в Украину с самого начала войны. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в контексте российского вторжения в Украину, передает корреспондент УНН.

Беларусь была соучастником вторжения россии в Украину с самого начала - Генсек НАТО

Цитата

"Беларусь была соучастником этого вторжения с самого начала, фактически, до начала, потому что беларусь позволила использовать свою территорию в качестве полигона для мобилизации, сосредоточения войск, вторгшихся в Украину. Беларусь продолжает способствовать вторжению, предоставляя территорию, аэродромы, военную инфраструктуру, базы, а также позволяя россии использовать белорусское воздушное пространство для нанесения ударов каждую ночь, каждый день по украинским городам, по украинскому гражданскому населению, по украинскому народу", - сказал Генсек.

Детали

По его словам, НАТО призывает беларусь прекратить делать именно это и не быть используемой россией для ведения жестокой войны против соседа – Украины.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, по территории беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

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