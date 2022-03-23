По территории беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По имеющейся информации, по территории беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
На восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и, частью сил, на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении на Запорожье.
Группировка Объединенных сил сдерживает продвижение захватчика в направлении на города Попасная и Курахово. Осуществляет круговую оборону Мариуполя.
На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонительной операции в определенной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населенного пункта Малин.
На Северщине группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев.
На Юго-Восточном направлении проводится оборонительная операция, осуществляется поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморском операционной зоне. Продолжается ведение обороны города Николаев и населенных пунктов Николаевской области.
Наши защитники сдерживают противника в направлении на Кривой Рог и Нововоронцовке, проводят стабилизирующую операцию, выполняют задачи территориальной обороны.
Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.
Группировки Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей противника (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет.
Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и осуществляли поражение вражеских крылатых ракет.
На территории российской федерации продолжается скрытая мобилизация с целью пополнения потерь личного состава оккупационной группировки войск, действующей в войне на территории Украины. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, отдается предпочтение тем кто уже имеет боевой опыт.
На территории беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают содействие действующей нелегитимной власти российской федерации в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между беларусью и Украиной. Информация уточняется.
В то же время, по имеющейся информации, по территории Беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.
Противника на отдельных направлениях деморализовано. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, что привлеченный к ведению активных боевых действий, менее чем 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные личного состава убиты, ранены, больны или деморализованы.
Напомним
В Чернобыле российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро.