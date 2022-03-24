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У границы с Украиной беларусь разместила до четырех своих БТГ - Генштаб

Киев • УНН

 • 137234 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил беларуси в российской агрессии против Украины. Вблизи украинской границы находятся до четырех батальонных тактических групп из состава вс беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

У границы с Украиной беларусь разместила до четырех своих БТГ - Генштаб

Детали

Врагом не выполнено задание по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установления контроля над левобережной частью Украины. Он не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

В связи с многочисленными потерями командования оккупационных войск, с целью улучшения ситуации на фронте, продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения вооруженных сил российской федерации к границам Украины. По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии

20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.

В приграничные с Украиной районы Гомельской области беларуси с территории россии прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил. Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил беларуси в российской агрессии против Украины. По имеющимся данным, вблизи украинско-белорусской границы находятся до 4 БТГр из состава вооруженных сил беларуси.

На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Глебовка, Лютеж, Лебедевка. Вдоль линии соприкосновения противник продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных заграждений.

В течение дня противник осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.

На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений Центрального военного округа, продолжает сосредоточение сил и средств для осуществления попытки возобновления наступательных действий.

На Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, с целью оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Броварском направлении враг остановлен. Пытался осуществить попытку прорыва оборонительных позиций наших войск с целью выхода к северо-западной окраине Киева, успеха не имел.

На Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по городу Харьков, активных наступательных действий подразделений оккупационных войск провести не удалось.

В направлении на Сумы подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на блокировании города, нанесении артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В направлении на Изюм оккупантами осуществлена попытка прорыва обороны наших войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои.

На Донецком направлении противник ведет обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивает на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь. Осуществляет перегруппировку и наращивание группировок для возобновления наступательных действий. Активно ведет разведку, пытается продвигаться вперед, минуя позиции наших войск и мест сопротивления не вступая в бой.

В районе Попасной, при поддержке артиллерии, продолжает попытки продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее захваченных позициях. Успеха не имел, понес потери.

Продолжает наносить авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Успеха не имеет.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не отмечено.

На Южнобугском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций. Осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

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