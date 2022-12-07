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Генштаб: растет недовольство деятельностью военно-политического руководства беларуси

Генштаб: растет недовольство деятельностью военно-политического руководства беларуси

Киев • УНН

 • 953250 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной. Об этом пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались двести восемьдесят седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. На других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании и позиции ведет разведку", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

Угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах республики беларусь идет подготовка вражеских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Эсмань, Павловка, Кондратовка, Запсилье и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Терново, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневое поражение из танков и всего спектра артиллерии потерпели районы населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площадки и Невского Луганской области и Терны, Ямполевка и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное, Авдеевка, Красногорск, Водяное, Первомое и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах более 10 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавное Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обороняется, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Это, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Белорудово Херсонской области, Херсон и Николаев.

Противник продолжает нести потери. Растет число погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян. В городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины. В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, один БпЛА Орлан-10 и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов.

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