Рост цен на недвижимость: рынок жилья активизировался
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По итогам апреля 2019 года средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Киева выросла после почти двухмесячной стабилизации. Такой рост свидетельствует об активизации рынка жилой недвижимости. Об этом рассказала в комментарии Телеканалу 24 эксперт по недвижимости Виктория Берещак, сообщает УНН.
По ее словам, незначительное увеличение стоимости квадратного метра в пределах 1-1,5% свидетельствует о постепенной активизации рынка, и на это не в последнюю очередь повлияли президентские выборы в Украине.
Спровоцированное президентскими выборами затишье на первичном рынке проходит. Бизнес принял во внимание результаты выборов, и мгновенно отреагировал возвращением к обычному ритму работы, констатирует эксперт.
Рост цен был бы невозможным без возврата покупателя на рынок. Любые разговоры о "коллапсе" или "мыльном пузыре" беспочвенны.
Специалист предполагает, что сейчас есть шанс, что Верховная Рада вместе с новоизбранным президентом способны поладить, найдя точки соприкосновения в видении развития государства, что повлечет дальнейшее развитие экономики и строительной отрасли, в частности.
"Хорошим стимулом для покупателей может стать развитие ипотечных программ, а также программ по рассрочке, а для бизнеса самым важным является внедрение прозрачных правил игры при уничтожении коррупции", – подытожила Виктория Берещак.
Как сообщал УНН, застройщики активно ведут работы по возведению новых жилых объектов, и спрос на них есть. Так, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" заявил, что в настоящее время на стадии строительства находится 66 домов на 15 тыс. квартир. В этом году компания планирует начать работу еще по 4 новым проектам. В текущем году планируется введение в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. метров – это 23 дома на 6 тыс. квартир.
Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.