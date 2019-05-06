Зростання цін на нерухомість: ринок житла активізувався

КИЇВ. 6 травня. УНН. За підсумками квітня 2019 року середня і мінімальна ціна квадратного метра в новобудовах Києва виросла після майже двомісячної стабілізації. Таке зростання свідчить про активізацію ринку житлової нерухомості. Про це розповіла в коментарі Телеканалу 24 експерт з нерухомості Вікторія Берещак, повідомляє УНН.