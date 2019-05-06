Зростання цін на нерухомість: ринок житла активізувався
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. За підсумками квітня 2019 року середня і мінімальна ціна квадратного метра в новобудовах Києва виросла після майже двомісячної стабілізації. Таке зростання свідчить про активізацію ринку житлової нерухомості. Про це розповіла в коментарі Телеканалу 24 експерт з нерухомості Вікторія Берещак, повідомляє УНН.
За її словами, незначне збільшення вартості квадратного метра в межах 1-1,5% свідчить про поступову активізацію ринку, і на це не в останню чергу вплинули президентські вибори в Україні.
Спровоковане президентськими виборами затишшя на первинному ринку проходить. Бізнес взяв до уваги результати виборів, і миттєво відреагував поверненням до звичайного ритму роботи, констатує експерт.
Зростання цін було б неможливим без повернення покупця на ринок. Будь-які розмови про "колапс" або "мильну бульбашку" безпідставні.
Спеціаліст передбачає, що зараз є шанс, що Верховна Рада разом з новообраним президентом здатні порозумітися, знайшовши точки дотику у баченні розвитку держави, що спровокує подальший розвиток економіки та будівельної галузі, зокрема.
"Хорошим стимулом для покупців може стати розвиток іпотечних програм, а також програм з розстрочки, а для бізнесу найважливішим є впровадження прозорих правил гри при знищенні корупції", - підсумувала Вікторія Берещак.
Як повідомляв УНН, забудовники активно ведуть роботи зі зведення нових житлових об'єктів, і попит на них є. Так, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" заявив, що наразі на стадії будівництва перебуває 66 будинків на 15 тис. квартир. У цьому році компанія планує почати роботу ще щодо 4 нових проектів. У поточному році планується введення в експлуатацію у Києві близько 500 тис. кв. метрів - це 23 будинки на 6 тис. квартир.
Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів - 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.