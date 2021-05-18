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Сделал выбор: Шевченко назвал клуб, который будет поддерживать в финале Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 13195 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Бывший игрок лондонского "Челси", а также наставник сборной Украины Андрей Шевченко, затронул тему финала Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Сделал выбор: Шевченко назвал клуб, который будет поддерживать в финале Лиги чемпионов

Цитата

Сначала Шевченко признался, что будет поддерживать Александра Зинченко и “Челси”, но болеть именно за лондонский клуб.

“Я буду и за Зинченко, и за “Челси”. Вы меня в такое положение поставили, что мне трудно ответить. Вничью они, к сожалению, сыграть не смогут. Но “Челси” близок для меня клуб, все три клуба, где я играл — в моем сердце. Поэтому я все-таки буду болеть за “Челси”, — рассказал Шевченко.

Дополнение

Финал Лиги чемпионов между “Манчестер Сити” и “Челси” пройдет 29 мая. Для “Челси” это будет третий финал в истории клуба в Лиге чемпионов (победа в 2012-м и поражение в 2008-м).

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