Зробив вибір: Шевченко назвав клуб, який підтримуватиме у фіналі Ліги чемпіонів

Цитата

Спочатку Шевченко зізнався, що буде підтримувати Олександра Зінченка і "Челсі", але вболіватиме саме за лондонський клуб.

"Я буду і за Зінченко, і за "Челсі". Ви мене в таке становище поставили, що мені важко відповісти. Внічию ж вони, на жаль, зіграти не зможуть. Але "Челсі" близький для мене клуб, всі три клуби, де я грав - в моєму серці. Тому я все-таки буду вболівати за "Челсі", - розповів Шевченко.

Доповнення

Фінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Челсі" пройде 29-го травня. Для "Челсі" це буде третій фінал в історії клубу в Лізі чемпіонів (перемога в 2012-му і поразка в 2008-му).