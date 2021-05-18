Зробив вибір: Шевченко назвав клуб, який підтримуватиме у фіналі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Колишній гравець лондонського "Челсі", а також наставник збірної України Андрій Шевченко, зачепив тему фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".
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Спочатку Шевченко зізнався, що буде підтримувати Олександра Зінченка і "Челсі", але вболіватиме саме за лондонський клуб.
"Я буду і за Зінченко, і за "Челсі". Ви мене в таке становище поставили, що мені важко відповісти. Внічию ж вони, на жаль, зіграти не зможуть. Але "Челсі" близький для мене клуб, всі три клуби, де я грав - в моєму серці. Тому я все-таки буду вболівати за "Челсі", - розповів Шевченко.
Доповнення
Фінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Челсі" пройде 29-го травня. Для "Челсі" це буде третій фінал в історії клубу в Лізі чемпіонів (перемога в 2012-му і поразка в 2008-му).