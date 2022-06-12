Срывал крыши и валил деревья: Анкару накрыл мощный ураган, есть погибший

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“Сегодня во всех районах Анкары одновременно произошли наводнения невиданных за последние годы масштабов. Было получено в общей сложности 1684 сообщения, в том числе 985 о затоплении, 188 о заблокированных, 106 повреждений, 148 падений деревьев, 125 сорванных крыш и 130 повреждений транспортных средств”, — заявили в мэрии.

Детали

В результате наводнения один человек погиб, троих детей, оказавшихся в ловушке из-за повышения уровня воды, удалось спасти, сообщил заместитель министра внутренних дел Исмаил Чатаклы.

“В Анкаре нашли бездыханное тело гражданина, погибшего в результате наводнения. Личность погибшего устанавливается”, — говорится в сообщении.

Количество осадков составило 20 кг на кв.м. Метеорологи и мэрия предупредили, что завтра ненастье продлится с новой силой и призвали граждан к осторожности.

В городе из-за погодных условий был повышен уровень опасности.

Напомним

На Австрию и Швейцарию обрушились сильные штормы и наводнения по всему альпийскому региону, что привело к ущербу и некоторым травмам в наиболее пострадавших районах.