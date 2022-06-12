Зривав дахи та валив дерева: Анкару накрив потужний ураган, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Анкару обрушився потужний ураган, який супроводжувався сильними опадами, спричинив значні руйнування та затоплення, одна людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення мерії Анкари в Twitter.
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“Сьогодні в усіх районах Анкари одночасно сталися повені небачених за останні роки масштабів. Було отримано загалом 1684 повідомлення, у тому числі 985 про затоплення, 188 про заблокованих, 106 пошкоджень, 148 падінь дерев, 125 зірваних дахів та 130 пошкоджень транспортних засобів”, — заявили у мерії.
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Внаслідок повені одна людина загинула, трьох дітей, які опинилися в пастці через підвищення рівня води, вдалося врятувати, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ісмаїл Чатакли.
“В Анкарі знайшли бездиханне тіло громадянина, який загинув унаслідок повені. Особа загиблого встановлюється”, — йдеться у повідомленні.
Кількість опадів склала 20 кг на кв.м. Метеорологи та мерія попередили, що завтра негода триватиме з новою силою та закликали громадян до обережності.
У місті через погодні умови було підвищено рівень небезпеки.
Нагадаємо
На Австрію та Швейцарію обрушилися сильні шторми та повені по всьому альпійському регіону, що призвело до збитків та деяких травм у найбільш постраждалих районах.