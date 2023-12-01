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Зрители вернутся на стадионы: в Украине разработают порядок безопасного допуска

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 17:25  •  4872 просмотра

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Украинское правительство работает над планом безопасного возвращения болельщиков на стадионы, сосредотачивая внимание как на финансовых выгодах, так и на необходимой безопасности зрителей и спортсменов.

Сегодня Кабмин Украины поручил Минмолодежьспорта, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на стадионные трибуны с соблюдением условий безопасности. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово состоятельными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас - безопасность зрителей и спортсменов 

- отметил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный. 

Детали

Сейчас уже идет разработка алгоритма, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

Глава Минмолодьспорта подчеркнул, что допуск зрителей на трибуны поможет развивать спортивную отрасль, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и зарядит болельщиков эмоциями, которые можно получить только на стадионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Спорт
Глядачі повернуться на стадіони: в Україні розроблять порядок безпечного допуску
Spectators will return to stadiums: Ukraine will develop a procedure for safe access
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