Зрители вернутся на стадионы: в Украине разработают порядок безопасного допуска

Сегодня Кабмин Украины поручил Минмолодежьспорта, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на стадионные трибуны с соблюдением условий безопасности. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово состоятельными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас - безопасность зрителей и спортсменов - отметил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

Детали

Сейчас уже идет разработка алгоритма, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

Глава Минмолодьспорта подчеркнул, что допуск зрителей на трибуны поможет развивать спортивную отрасль, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и зарядит болельщиков эмоциями, которые можно получить только на стадионе.

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