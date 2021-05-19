Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. По состоянию на 8:10 среды, 19 мая, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана и Авиаконструктора Игоря Сикорского.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улице Подлесной.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вышгородской и Набережно-Крещатицкой.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Романа Шухевича. Также пробки образовались на улицах Елизаветы Чавдар и Княжий Затон.
Движение на мостах - Дарницком, Северном и Патона - было затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
Дождливо по Украине будет до конца рабочей недели, местами - значительные дожди, температура воздуха не будет подниматься выше 25 градусов тепла. Распогодится в Украине до выходных, согласно прогнозу синоптиков.