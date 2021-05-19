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Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах

Киев • УНН

 • 17903 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. По состоянию на 8:10 среды, 19 мая, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана и Авиаконструктора Игоря Сикорского.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улице Подлесной.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вышгородской и Набережно-Крещатицкой.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Романа Шухевича. Также пробки образовались на улицах Елизаветы Чавдар и Княжий Затон.

Движение на мостах - Дарницком, Северном и Патона - было затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

Дождливо по Украине будет до конца рабочей недели, местами - значительные дожди, температура воздуха не будет подниматься выше 25 градусов тепла. Распогодится в Украине до выходных, согласно прогнозу синоптиков.

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