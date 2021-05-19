Зранку в столиці спостерігаються затори: на яких вулицях

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана та Авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Підлісній.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Вишгородською та Набережно-Хрещатицькою.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича. Також затори утворилися на вулицях Єлизавети Чавдар та Княжий Затон.

Рух на мостах — Дарницькому, Північному та Патона — було ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Південному мосту спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Доповнення

Дощитиме по Україні до кінця робочого тижня, місцями — значні дощі, температура повітря не підніматиметься вище 25 градусів тепла. Розпогодиться в Україні до вихідних, згідно з прогнозом синоптиків.