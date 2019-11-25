Утром в понедельник Киев остановился в пробках

Так, движение затруднено на бульваре Леси Украинки, улице Бассейной, улице Шовковича, бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, Парковой дороге, Набережном шоссе, Воздухофлотском шоссе, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Победы.

На левом берегу в пробках стоит проспект Генерала Ватутина, Броварской проспект, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, Харьковское шоссе, проспект Николая Бажана.

Движение на мостах - Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега, Южным мостом, Северным мостом и мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине 25 ноября в большинстве западных областей ожидается гололед и густой туман.