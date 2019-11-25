Утром в понедельник Киев остановился в пробках

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43954 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108974 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100872 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108119 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118595 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147764 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148295 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140395 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186526 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116726 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Утром в понедельник Киев остановился в пробках

Утром в понедельник Киев остановился в пробках

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено на бульваре Леси Украинки, улице Бассейной, улице Шовковича, бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, Парковой дороге, Набережном шоссе, Воздухофлотском шоссе, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Победы.

На левом берегу в пробках стоит проспект Генерала Ватутина, Броварской проспект, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, Харьковское шоссе, проспект Николая Бажана.

Движение на мостах - Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега, Южным мостом, Северным мостом и мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине 25 ноября в большинстве западных областей ожидается гололед и густой туман.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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