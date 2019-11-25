Українців попередили про туман і ожеледь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні сьогодні в більшості західних областей очікується ожеледь та густий туман. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледь, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у відомстві.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
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- знизити швидкість руху;
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- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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- уникати різких маневрів на дорозі.
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Нагадаємо, 25 листопада в Україні очікується суха погода.