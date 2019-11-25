Украинцев предупредили о тумане и гололеде

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:



снизить скорость движения;



при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;



держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;



при остановке включить аварийную световую сигнализацию;



избегать резких маневров на дороге.



Напомним, 25 ноября в Украине ожидается сухая погода.