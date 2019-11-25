Украинцев предупредили о тумане и гололеде
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине сегодня в большинстве западных областей ожидается гололед и густой туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
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- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
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- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
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- избегать резких маневров на дороге.
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Напомним, 25 ноября в Украине ожидается сухая погода.