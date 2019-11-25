Сьогодні в Україні очікується суха погода
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні у понеділок, 25 листопада, очікується суха погода, буде відносно холодно. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"25 листопада в Україні без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер південно-східний та східний 5-10 м/с, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у західній та південній частинах вночі 0-4° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.