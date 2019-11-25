Сегодня в Украине ожидается сухая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине в понедельник, 25 ноября, ожидается сухая погода, будет относительно холодно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"25 ноября в Украине без осадков", - отметили синоптики.
Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западной и южной частях ночью 0-4° мороза, днем 0-5° тепла; на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.