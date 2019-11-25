Зранку у понеділок Київ зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнено на бульварі Лесі Українки, вулиці Басейній, вулиці Шовковича, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого, Парковій дорогі, Набережному шосе, Повітрофлотському шосе, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги.
На лівому березі у заторах стоїть проспект Генерала Ватутіна, Броварський проспект, проспект Соборності, Дарницьке шосе, Харківське шосе, проспект Миколи Бажана.
Рух на мостах – Дарницькому та Патона - ускладнено у напрямку правого берега, Південним мостом, Північним мостом та мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні 25 листопада в більшості західних областей очікується ожеледь та густий туман.