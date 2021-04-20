Утром в Киеве наблюдаются пробки: на каких улицах затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 20 апреля, на нескольких мостах и улицах столицы образовались заторы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу Киева “стоят” проспект Победы, Чоколовский бульвар и прилегающие улицы, а также Кольцевая дорога и проспект Степана Бандеры.
Кроме того, заторы образовались на проспекте Любомир Гузар, улицы Борщаговской и Голосеевской в сторону центра.
Затруднено движение на улице Народного ополчений, Дегтяревской, Богатырской, Набережное шоссе. Частично затруднено движение на Воздухофлотском проспекте, улице Стеценко, пропсекти Науки, Большой окружной, улице Семена Скляренко.
Заторы наблюдаются на всех мостах в сторону центра. На левом берегу осложнения движения заметны на Андрея Малышко, Киото, Миропольской. Стоят проспект Соборности, Дарницкое шоссе. Также “красные” бульвар Перова, проспект Освободителей, проспект Бажана.
Дополнение
С 5 апреля Киев пошел на жесткий карантин. В столице действуют ограничения на работу общественного транспорта, а также метро. Проезд осуществляется только по спецпропускам. Кроме того, заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.
Карантин в столице будут действовать до 30 апреля.