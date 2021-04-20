Зранку у Києві спостерігаються затори: на яких вулицях ускладнено рух

Деталі

На правому березі Києва “стоять” проспект Перемоги, Чоколівський бульвар та прилеглі вуліці, а також Кільцева дорога та проспект Степана Бандери.

Окрім того, затори утворились на проспекті Любомира Гузара, вулиці Борщагівській та Голосіївській у бік центра.

Ускладнений рух на вулиці Народного ополченя, Дегтярівській, Богатирській, Набережне шосе. Частково ускладнено рух на Повітрофлотському проспекті, вулиці Стеценко, пропсекті Науки, Великій окружній, вулиці Семена Скляренко.

Затори спостерігаються на всіх мостах в бік центра. На лівому березі ускладнення руху помітні на Андрія Малишко, Кіото, Миропільській. Стоять проспект Соборності, Дарницьке шосе. Також “червоні” бульвар Перова, проспект Визволителів, проспект Миколи Бажана.

Доповнення

З 5 квітня Київ пішов на жорсткий карантин. В столиці діють обмеження на роботу громадського транспорту, а також метро. Проїзд здійснюється лише за спецперепустками. Крім того, заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс і доставку.

Карантинні обмеження в столиці діятимуть до 30 квітня.