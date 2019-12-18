Утром под ВР уже собираются митингующие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня, 18 декабря, под зданием Верховной Рады Украины уже начали собираться активисты с митингующими. Сейчас ситуация спокойная. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Сейчас все спокойно. Пока количество людей неизвестно. Сейчас там находятся активисты, собираются митингующие. Пока нет сведений, что сейчас происходит что-то серьезное", - сообщили в полиции.
Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки.
В результате пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).
Как сообщалось ранее в УНН, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. В частности полицейские изучают видеозаписи схватки для установления всех правонарушителей.
В настоящее время следователи готовят объявления подозрения трем активным участникам события.
Напомним, вчера, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.