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Зранку під ВР вже збираються мітингувальники

Зранку під ВР вже збираються мітингувальники

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні, 18 грудня, під будівлею Верховної Ради України вже почали збиратись активісти з мітингувальниками. Наразі ситуація спокійна. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Зараз все спокійно. Поки що кількість людей невідома. Наразі там перебувають активісти, збираються мітингувальники. Наразі немає відомостей, що зараз відбувається щось серйозне", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення.

У результаті постраждало 17 правоохоронців та двоє мітингувальників (одному із них інший участник протестної акції влучив бруківкою в голову).

Як повідомлялося раніше в УНН, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії. Зокрема поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників.

На цей час слідчі готують оголошення підозри трьом активним учасникам події.

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

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