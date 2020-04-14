Утром почти все мосты Киева сковали пробки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55059 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64526 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78346 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77235 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101821 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83047 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102266 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105725 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130815 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130286 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Утром почти все мосты Киева сковали пробки

Утром почти все мосты Киева сковали пробки

Киев  •  УНН

 • 32764 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на 8:30 на дорогах заметно затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, незначительные пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, на улице Крещатик. Также в пробках стоит Набережное шоссе и улица Набережно-Крещатицкая.

На левом берегу столицы движение транспорта затруднено на проспекте Романа Шухевича, на Броварском проспекте, а также на проспектах Соборности и Николая Бажана.

Движение на мостах: на Южном, Патона, мосту Метро и Северном движение затруднено в направлении правого берега. Дарницким мостом можно проехать свободно.

Напомним, в Украине во вторник, 14 апреля, ожидаются дожди, похолодает, днем воздух местами прогреется до 18 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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