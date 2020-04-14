Утром почти все мосты Киева сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на 8:30 на дорогах заметно затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, незначительные пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, на улице Крещатик. Также в пробках стоит Набережное шоссе и улица Набережно-Крещатицкая.
На левом берегу столицы движение транспорта затруднено на проспекте Романа Шухевича, на Броварском проспекте, а также на проспектах Соборности и Николая Бажана.
Движение на мостах: на Южном, Патона, мосту Метро и Северном движение затруднено в направлении правого берега. Дарницким мостом можно проехать свободно.
Напомним, в Украине во вторник, 14 апреля, ожидаются дожди, похолодает, днем воздух местами прогреется до 18 градусов тепла.