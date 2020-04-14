Зранку майже всі мости Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві станом на 8:30 на дорогах помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, незначні затори утворилися на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Хрещатик. Також у заторах стоїть Набережне шосе та вулиця Набережно-Хрещатицька.
На лівому березі столиці рух транспорту ускладнено на проспекті Романа Шухевича, на Броварському проспекті, а також на проспектах Соборності та Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Південному, Патона, мосту Метро та Північному рух ускладнено у напрямку правого берега. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні у вівторок, 14 квітня, очікуються дощі, стане холодніше, удень повітря місцями прогріється до 18 градусів тепла.