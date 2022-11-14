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Внешняя торговля товарами Украины ушла в минус на 7 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2021 года составил 7,2 млрд долл., при этом вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два с половиной раза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Детали

В январе-октябре текущего года в Украину импортировали товаров на 44,1 млрд долл. Экспортировали из Украины продукции на 36,9 млрд долл.

Так, за 10 месяцев 2022 года товарооборот составил 81 млрд долл. А за аналогичный период прошлого года – 112 млрд долл. Следовательно, сокращение составляет почти 28%.

Страны, из которых больше импортировали в Украину:

  • Китай — 6,6 млрд долл.,
  • Польша —4,4 млрд долл.,
  • Германия—3,7 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польшу — на 5,7 млрд долл.,
  • Румынию — на 3 млрд долл.,
  • Турцию — 2,4 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — 12,3 млрд долл.
  • топливно-энергетические товары — 10,6 млрд долл.
  • продукция химической промышленности — 8 млрд долл.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары —18,5 млрд долл.
  • металлы и изделия из них —5,4 млрд долл.
  • машины, оборудование и транспорт — 3,6 млрд долл.

Дополнение

Украина сократила экспорт товаров в страны СНГ почти на четверть.

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