Внешняя торговля товарами Украины ушла в минус на 7 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2021 года составил 7,2 млрд долл., при этом вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два с половиной раза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
Детали
В январе-октябре текущего года в Украину импортировали товаров на 44,1 млрд долл. Экспортировали из Украины продукции на 36,9 млрд долл.
Так, за 10 месяцев 2022 года товарооборот составил 81 млрд долл. А за аналогичный период прошлого года – 112 млрд долл. Следовательно, сокращение составляет почти 28%.
Страны, из которых больше импортировали в Украину:
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- Китай — 6,6 млрд долл.,
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- Польша —4,4 млрд долл.,
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- Германия—3,7 млрд долл.
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Экспортировали из Украины больше всего в:
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- Польшу — на 5,7 млрд долл.,
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- Румынию — на 3 млрд долл.,
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- Турцию — 2,4 млрд долл.
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Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:
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- машины, оборудование и транспорт — 12,3 млрд долл.
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- топливно-энергетические товары — 10,6 млрд долл.
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- продукция химической промышленности — 8 млрд долл.
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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
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- продовольственные товары —18,5 млрд долл.
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- металлы и изделия из них —5,4 млрд долл.
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- машины, оборудование и транспорт — 3,6 млрд долл.
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Дополнение
Украина сократила экспорт товаров в страны СНГ почти на четверть.