Зовнішня торгівля товарами України пішла в мінус на 7 млрд доларів

Деталі

У січні-жовтні поточного року в Україну імпортували товарів на 44,1 млрд дол. Експортували з України продукції на 36,9 млрд дол.

Так, за 10 місяців 2022 року товарообіг становив 81 млрд дол. А за аналогічний період минулого року - 112 млрд дол. Тож, скорочення становить майже 28%.

Країни, з яких найбільше імпортували до України:



Китай — 6,6 млрд дол.,



Польща — 4,4 млрд дол.,



Німеччина — 3,7 млрд дол.



Експортували з України найбільше до:



Польщі — на 5,7 млрд дол.,



Румунії — на 3 млрд дол.,



Туреччини — 2,4 млрд дол.



Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:



машини, устаткування та транспорт — 12,3 млрд дол.



паливно-енергетичні товари — 10,6 млрд дол.



продукція хімічної промисловості — 8 млрд дол.



До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:



продовольчі товари — 18,5 млрд дол.



метали та вироби з них — 5,4 млрд дол.



машини, устаткування та транспорт — 3,6 млрд дол.



Доповнення

Україна скоротила експорт товарів до країн СНД майже на чверть.