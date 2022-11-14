Зовнішня торгівля товарами України пішла в мінус на 7 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-жовтні 2022 року становив 7,2 млрд дол., при цьому зрісши у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у два з половиною рази. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держмитслужби.
Деталі
У січні-жовтні поточного року в Україну імпортували товарів на 44,1 млрд дол. Експортували з України продукції на 36,9 млрд дол.
Так, за 10 місяців 2022 року товарообіг становив 81 млрд дол. А за аналогічний період минулого року - 112 млрд дол. Тож, скорочення становить майже 28%.
Країни, з яких найбільше імпортували до України:
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- Китай — 6,6 млрд дол.,
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- Польща — 4,4 млрд дол.,
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- Німеччина — 3,7 млрд дол.
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Експортували з України найбільше до:
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- Польщі — на 5,7 млрд дол.,
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- Румунії — на 3 млрд дол.,
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- Туреччини — 2,4 млрд дол.
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Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:
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- машини, устаткування та транспорт — 12,3 млрд дол.
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- паливно-енергетичні товари — 10,6 млрд дол.
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- продукція хімічної промисловості — 8 млрд дол.
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До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
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- продовольчі товари — 18,5 млрд дол.
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- метали та вироби з них — 5,4 млрд дол.
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- машини, устаткування та транспорт — 3,6 млрд дол.
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Доповнення
Україна скоротила експорт товарів до країн СНД майже на чверть.