Внешнеторговый оборот между Украиной и ЕС увеличился на 7,8%

“За январь — май 2018 года внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 3,4 млрд долларов, из которых 2,3 млрд долларов — это экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов на рынки ЕС”, — рассказала Трофимцева.

Как уточнила она, положительное сальдо в двусторонней торговле за этот период составляет 1,1 млрд долларов.

Напомним, за пять месяцев 2018 года Украина увеличила аграрный экспорт в ЕС почти на 13 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.